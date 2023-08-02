تجارب افتراضية.. “الصحة” و”سبل” تنجحان في نقل وحدات الدم عبر “الدرونز”

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن نجاح تنفيذ تجارب فرضية قبل الحج للعام الحالي بالتعاون مع مؤسسة البريد السعودي "سبل" لنقل وحدات الدم باستخدام طائرات مسيرة "الدرونز" في المشاعر المقدسة، وذلك بهدف تعزيز معايير السرعة والأمان للخدمات الإسعافية المقدمة لضيوف الرحمن.

بعد نجاح التجارب الافتراضية لنقل وحدات الدم باستخدام طائرات مسيرة "الدرونز"، من المقرر أن يمنح هذا النجاح الضوء الأخضر لبدء تطبيقها فعليًا في مواسم الحج القادمة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن، وتوفير منظومة رعاية طبية فائقة، تضمن الوصول السريع والأمان لجميع المصابين والحالات الطارئة والحرجة، باستخدام التقنيات الحديثة كالطائرات المسيرة "الدرونز"، مما يساعد على تخطي كافة العوائق التقليدية لتقديم الخدمات الإسعافية طبقًا لمعايير سلامة نقل الدم في التوقيت المناسب.

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وذكرت وزارة الصحة و"سبل" أن نجاح التجربة باستخدام طائرات مسيرة "الدرونز" يختصر الوقت المستغرق لنقل وحدات الدم بوسائل النقل التقليدية من ساعتين ونصف إلى دقيقتين، مما يحقق معايير الراحة والسلامة، وكانت نتائج هذه الفرضيات مبشرة.

ويأتي التكامل بين "الصحة" و"البريد السعودي"؛ لتحقيق مستهدفات برنامج خدمة الحجيج كأحد برامج رؤية المملكة 2030؛ لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للحجاج ما قبل الوصول وحتى المغادرة، بصحة وأمان.

وتأتي المبادرة ضمن مخرجات مركز الإبداع بوزارة الصحة، ومركز الابتكار Station25 في مؤسسة البريد السعودي "سبل"، حيث تم إنشاؤهما لرفد بيئة عمل المنظمتين والمنشآت التابعة لهما بمعايير الجودة المؤسسية، التي تحفز منسوبيها على التفكير الإبداعي، وتقديم خدمات صحية وبريدية مبتكرة، تنال رضا واستحسان المواطنين والمقيمين.

ويدعم مركز الإبداع بوزارة الصحة تطوير الأفكار، وتسريع المشاريع لإعادة تصميم الخدمات والمنتجات التي تسهم في تحويل المبادرات الواعدة إلى مشاريع ابتكارية ترتقي بمستوى منظومة الرعاية الصحية، كما يعمل مركز الابتكار Station 25 في سبل على تمكين المؤشرات الاستراتيجية من خلال منهجيات الابتكار التي تساهم في معالجة التحديات، وتسريع نمو القطاع اللوجستي، لتحقيق نقلة نوعية في خدمات البريد التجارية والدوائية واللوجستية.