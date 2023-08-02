بالأرقام.. أغلى صفقات الدوري السعودي بعد انضمام ماني للنصر

أعلن نادي النصر تعاقده رسميًا مع النجم السنغالي ساديو ماني قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، لينضم اللاعب إلى قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري السعودي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر يوم الثلاثاء على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" والذي كان يعرف سابقا باسم "تويتر" مقطع فيديو أعلن من خلاله انضمام الجوهرة السنغالية.

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وانضم ساديو ماني لنخبة من النجوم الذين يزخر بهم النصر على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا.

أغلى صفقات الدوري السعودي

واقتحم ماني قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري السعودي بعدما انضم لصفوف النصر مقابل 30 مليون يورو وفقا للتقارير، ليحتل المركز السادس في القائمة.

ووفقا لموقع "ترانسفر ماركت" العالمي المتخصص في هذا الشأن، فإن صفقة انتقال البرتغالي روبن نيفيز إلى الهلال قادما من وولفرهامبتون الإنجليزي هي الأغلى، بعدما وصلت قيمتها إلى 55 مليون يورو.

كما أبرم الاتحاد أكبر صفقة في تاريخه بالتعاقد مع فابينيو من صفوف ليفربول مقابل 47 مليون يورو، ليأتي في المركز الثاني بقائمة أغلى الصفقات حتى الآن.

واحتل المركزين الثالث والرابع ثنائي الهلال؛ مالكوم وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بعد انتقالهما إلى "الزعيم" مقابل 45 مليون يورو و40 مليون يورو على الترتيب، مع العلم أن صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي تصل إلى 60 مليون يورو بالإضافات.

وجاء النجم الجزائري رياض محرز في المركز الخامس بعد انتقاله إلى الأهلي قادما من مانشستر سيتي مقابل 35 مليون يورو، ويليه ساديو ماني في المركز السادس.

وتستعرض صحيفة "الوئام" الإلكترونية في القائمة التالية قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري السعودي، مع العلم أن فترة الانتقالات الصيفية الجارية لم تنته حتى الآن.

أغلى صفقات شراء في تاريخ الدوري السعودي