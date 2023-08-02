الولايات المتحدة تدعو وزير الخارجية الصيني الجديد لزيارتها

دعت الولايات المتحدة وزير الخارجية الصيني الجديد، وانغ يي، لزيارة البلاد لعقد اجتماعات رفيعة المستوى، في إطار جهود لإحياء الحوار بين بكين وواشنطن، حسب وكالة "فرانس برس".

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وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن الدعوة وجهت خلال اجتماع عقد الاثنين بين مسؤولين أميركيين وصينيين رفيعي المستوى.

ولم يكشف ميلر ما إذا قبلت الصين الدعوة، لكنه قال إنها "رحلة نتوقع حدوثها"، لافتا إلى أن أي موعد لم يحدد بعد.

وكانت الدعوة قد وجّهت لتشين غانغ، سلف وانغ يي، في المنصب، قبل إقالته بشكل غامض بعد سبعة أشهر فقط على توليه منصب وزير الخارجية.