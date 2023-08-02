الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية يبحث تعزيز التعاون مع رئيس الوزراء بسانت فنسنت وجزر غرينادين

التقى الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، رئيس الوزراء بسانت فنسنت وجزر غرينادين الدكتور رالف غونسالفيس، في إطار زيارته إلى دولة سانت فنسنت وجزر الغرينادين التي يتخللها جولة لعدد من دول الكاريبي.

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وجرى خلال اللقاء مناقشة الأولويات في المشروعات الإنمائية المستقبلية، وسبل تعزيز التعاون التنموي المشترك.

وأكد غونسالفيس أهمية دعم الصندوق السعودي للتنمية، وتضامنه مع حكومة وشعب سانت فنسنت وجزر الغرينادين، لتحقيق التنمية المستدامة عبر مشروعين يموّلهما الصندوق في قطاعي الصحة والبنية التحتية.

من جانبه أشار المرشد إلى أهمية الزيارة التي تجسد حرص الصندوق السعودي للتنمية على دعم الدول الجُزرية الصغيرة النامية للتغلب على التحديات الاقتصادية والبيئية والتنموية، فضلًا عن ضرورة التعاون والتضامن الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في سانت فنسنت وجزر الغرينادين ودول الكاريبي.