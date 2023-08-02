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الهلال يطيح بالوداد المغربي ويتأهل إلى ربع نهائي “كأس الملك سلمان”

2 أغسطس 2023 · < 1 minutes
الزعيم إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية

تأهل نادي الهلال إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بعدما حقق فوزاً هاماً على حساب الوداد المغربي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس الملك سلمان.

وافتتح سافيتش التسجيل للهلال في الدقيقة 41، قبل أن يتعادل الوداد في الدقيقة 64 عن طريق سيف الدين بوهرة، فيما أحرظ نيفيز هدف الفوز للهلال في الدقيقة 66.

وبعد هزيمته، يودع الوداد منافسات البطولة العربية من دور المجموعات، علماً بأنه قد تأهل عن هذه المجموعة كل من السد القطري في صدارة المجموعة، والهلال وصيفاً، مع مغادرة أهلي طرابلس الليبي.