الهلال يطيح بالوداد المغربي ويتأهل إلى ربع نهائي “كأس الملك سلمان”

تأهل نادي الهلال إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بعدما حقق فوزاً هاماً على حساب الوداد المغربي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس الملك سلمان.

📄 الخطوة الثالثـة ✅

✈️ التأهـل لدور الـ 8️⃣ ✅#الهلال 💙 pic.twitter.com/KKmsiW4Zt0 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 2, 2023

وافتتح سافيتش التسجيل للهلال في الدقيقة 41، قبل أن يتعادل الوداد في الدقيقة 64 عن طريق سيف الدين بوهرة، فيما أحرظ نيفيز هدف الفوز للهلال في الدقيقة 66.

وبعد هزيمته، يودع الوداد منافسات البطولة العربية من دور المجموعات، علماً بأنه قد تأهل عن هذه المجموعة كل من السد القطري في صدارة المجموعة، والهلال وصيفاً، مع مغادرة أهلي طرابلس الليبي.