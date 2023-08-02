“مارية” تحقق التوقيت الأفضل في اليوم الثاني من مهرجان ولي العهد للهجن

حققت المطية "مارية" لمالكها فيصل الجربوعي المري التوقيت الأفضل في اليوم الثاني من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة.

وانطلق مهرجان ولي العهد للهجن أمس، الثلاثاء، على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن.

ونجحت "مارية" في تحقيق لقب الشوط الخامس خلال الفترة الصباحية وبزمن قدره 3:03.169 دقيقة، وبمسافة 2 كيلو متر.

وأقيم اليوم 42 شوطًا لفئة المفاريد (بكار ـ قعدان) ضمن المرحلة التمهيدية من المهرجان.

نتائج أشواط الفترة المسائية لليوم الثاني لفئة المفاريد (بكار-قعدان) ضمن منافسات

⁧#مهرجان_ولي_العهد_للهجن 2023 pic.twitter.com/YUGEsUHzT7 — مهرجان ولي العهد للهجن (@cpcfksa) August 2, 2023

وشارك في اليوم الثاني 1524 مطية تضمنهم قائمة البداية الرسمية من قبل اللجنة، بواقع 864 مطية في الفترة الصباحية، و660 مطية في الفترة المسائية.

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يذكر أن المطية "جالوت" احتفظت بالتوقيت الأفضل لليوم الثاني على التوالي من خلال الشوط الرابع في الفترة الصباحية أمس وبزمن وقدره 2:57.547 دقيقة.