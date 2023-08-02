رسميًا.. حظر استخدام المُحليات في أغذية الأطفال حتى 3 سنوات

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء منع استخدام المُحليات في جميع أغذية كبار الرضع وصغار الأطفال، ابتداءً من عمر 6 أشهر، بحسب إفادة للهيئة جاءت ضمن تحديث المواصفات القياسية الخليجية المتعلقة بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الأغذية التكميلية.

وحددت الهيئة عدداً من المتطلبات العامة ضمن المواصفات التي طرحتها على منصة "استطلاع"، منها أن يكون قوام الأغذية بعد تحضيرها مناسباً لإطعام الرضيع، أو الطفل الصغير حسب السن المحددة على البطاقة الغذائية، وألا توصف أغذية كبار الرضع وصغار الأطفال، أو تقدم بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع، أو يرجح أن تعطي انطباعاً خاطئاً بشأن خصائصها.

الأغذية التكميلية غذاء مناسب ومكمل لحليب الأم

واشترطت بألا تحتوي الأغذية التكميلية التي عرفتها الهيئة بأنها أي غذاء مناسب مكمل لحليب الأم يبدأ استعماله من الشهر السادس، على أي كميات للمواد التي تعرض الأطفال للخطر، والالتزام بالحدود الدنيا والقصوى للمواد المضافة، وخلو المنتج من متبقيات الهرمونات والمضادات، وأي ملوثات أخرى خاصة بالمواد الفعالة.

وفيما يخص القوام وحجم الجزيئات ومتطلبات النقاوة، شددت الهيئة بأن تكون مصفاة، قوامها متجانس إلى حد كبير وحجم جزئياتها صغير، ولا يتطلب المضغ ولا يشجع عليه قبل ابتلاعها، وأن تكون مهروسة، وأن تكون الأغذية الجافة، بعد إعادة تجهيزها بإضافة الماء، أو أي سائل مناسب قريبة الشبه في قوامها وحجم جزيئاتها من الأغذية المصفاة أو المهروسة.

يشار أن الهيئة حددت في اللائحة التي لا تنطبق على حليب الرضع، وحليب المتابعة، والحليب المخصص للاستخدامات الطبية الخاصة، عمر كبار الرضع من 6 أشهر وحتى 12 شهراً، وصغار الأطفال من 12 شهراً وحتى 36 شهراً.

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