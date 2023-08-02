لاعب أخضر فنون القتال نائل مارديني يحقق فضية العالم في أبوظبي

حقق نائل مرديني، لاعب المنتخب السعودي لفنون القتال المختلطة، الميدالية الفضية لوزن 48 كجم في بطولة العالم للشباب 2023، والمقامة في أبوظبي.

جاء ذلك بعد خسارة نائل أمام الأوكراني يهور أونيفينكو بقرار الحكام بالاجماع.

وحقق لاعب أخضر فنون القتال الفوز في أربع نزالات حيث فاز على لاعب منتخب اوزباكستان فخر الدين فخرالدينوف ( بقرار الحكام ).

لاعب المنتخب السعودي لفنون القتال المختلطة نائل مارديني يحقق فضية العالم في أبوظبي.https://t.co/iyI0DcLBY0#واس_رياضي pic.twitter.com/QPoDSALcfE — واس الرياضي (@SPA_Spor) August 2, 2023

كما فاز نائل في لقائه الثاني على لاعب منتخب استونيا راؤل سوسار ( بالاخضاع )، وفي لقائه الثالث حقق الفوز على لاعب منتخب جنوب افريقيا آرنو كارستينس ( بالاخضاع ).

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فيما فاز في لقائه الرابع على لاعب منتخب اوكرانيا شيبانوف اوليكساندر ( بقرار الحكام ).

‏يذكر أن بطولة العالم للشباب 2023 يشارك فيها أكثر من 658 لاعب يمثلون أكثر من 54 دولة.