بوفون يعتزل كرة القدم بعد مسيرة لافتة استمرت 30 عاماً

أعلن الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، اليوم الأربعاء. اعتزال ممارسة كرة القدم بشكل رسمي بعد مسيرة لافتة في الملاعب استمرت 30 عاما.

وقال بوفون، البالغ 45 عاماً، في بيان اليوم: "أعطيتموني كل شيء، أعطيتكم كل شيء، فعلناها معاً".

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023