بوفون يعتزل كرة القدم بعد مسيرة لافتة استمرت 30 عاماً

أعلن الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، اليوم الأربعاء. اعتزال ممارسة كرة القدم بشكل رسمي بعد مسيرة لافتة في الملاعب استمرت 30 عاما.

وقال بوفون، البالغ 45 عاماً، في بيان اليوم: "أعطيتموني كل شيء، أعطيتكم كل شيء، فعلناها معاً".

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023

وحقق بوفون كثيراً من الإنجازات في ملاعب كرة القدم، على رأسها كأس العالم 2006، علماً بأنه حقق 28 لقباً خلال مسيرته الحافلة.

واستمر بوفون في خوض المباريات لمدة تقترب من 30 عامًا، بين 1993 و2023، علماً بأنه ارتدى قمصان 3 أندية فقط، هي بارما ويوفنتوس الإيطاليين إلى جانب باريس سان جيرمان الفرنسي.