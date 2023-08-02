توافق سعودي – مصري على التعاون في مجال سياحة اليخوت وصناعة النقل البحري

اختتمت، اليوم الأربعاء، أعمال اجتماعات الدورة السابعة للجنة الفنية السعودية المصرية للنقل البحري والموانئ، والتي أقيمت بمدينة جدة من 31 يوليو الماضي إلى 2 أغسطس الجاري.

وأكد وفدا البلدين، عمق الشراكة الاستراتيجية، وضرورة تعزيزها في شتى المجالات، بما يخدم صناعة ونهضة القطاع البحري والبحارة.

سياحة اليخوت وسفن الركاب السياحية

وبحث الجانبان سبل التعاون في مجالات النقل البحري، وتشجيع التعاون بين البلدين في مجال سياحة اليخوت وسفن الركاب السياحية، إضافة إلى التعاون المتبادل في مجال صناعة النقل البحري والموانئ.

يذكر أن الاجتماع جاء ضمن أعمال اجتماعات الدورة السابعة بمدينة جدة خلال الفترة من 31 يوليو إلى 2 أغسطس، وترأس الجانب السعودي وكيل النقل البحري بالهيئة العامة للنقل الكابتن عبدالرحمن من معتوق الثنيان، وعن الجانب المصري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم حميد، وذلك بمشاركة ممثلين من وزارة الخارجية، المديرية العامة لحرس الحدود السعودي، الهيئة العامة للموانئ، وشركة نيوم، وعدد من أعضاء اللجنة الفنية الممثلين من الجانب المصري.

اقرأ أيضا:

رسميًا.. حظر استخدام المُحليات في أغذية الأطفال حتى 3 سنوات