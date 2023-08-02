آرسنال يتلقى ضربة قوية قبل بداية الموسم الجديد

تلقى نادي آرسنال الإنجليزي ضربة قوية قبل بداية منافسات الموسم الجديد، بإصابة أحد اللاعبين البارزين في صفوفه.

وكتب آرسنال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تعرض جابرييل جيسوس لإصابة في الركبة".

وأضاف: "سيغيب عن مباراة اليوم ضد موناكو، وسيتم تقييم حالته".

Gabby Jesus misses tonight's game due to a knee issue and will be assessed. — Arsenal (@Arsenal) August 2, 2023

ويستعد الجانرز لبداية الموسم الكروي في إنجلترا بمواجهة مانشستر سيتي، الأحد المقبل، ضمن منافسات كأس الدرع الخيرية.

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واختتم آرسنال الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز محتلًا المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.

يذكر أن آرسنال نجح في التعاقد مع الثلاثي ديكلان رايس وكاي هافيرتز وجورين تيمبر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.