نونو سانتو: لعبنا أمام الشرطة بالبدلاء.. وجاهزون للهلال

أعرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق الاتحاد، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون خلال مباراة الفريق أمام الشرطة العراقي في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وواصل الاتحاد سلسلة انتصاراته في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بعدما أنهى دور المجموعات بالعلامة الكامة دون خسارة بعد الفوز على الشرطة العراقي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة بالعلامة الكاملة، بينما بقي الشرطة على رصيده 4 نقاط وتأهل أيضًا للدور ربع النهائي.

الفريق تطور بشكل كبير

وقال سانتو في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد فوز الاتحاد على الشرطة العراقي، إنه فضّل البدء بالعديد من اللاعبين الشباب وذلك ضمن برنامج إعداد وتطوير اللاعبين فنيًا وبدنيًا، مشيرًا إلى أن "استجابتهم كانت جيدة خلال اللقاء".

وأضاف: "الفريق تطور بشكل كبير خلال المباراة وتمكن من تسجيل هدفين، كما لم يتعرض لأي تهديد خطير من الخصم".

وأكمل: "اليوم 10 لاعبين محليين كانوا في الملعب، يجب علينا يوميا أن نشاهد لاعبي الفئات السنية والعمل معهم وتطويرهم باستمرار".

وعن مواجهة الهلال القادمة في دور ربع النهائي، علق سانتو: "لا يوجد أي أمر يتغير في أي مواجهة، تحضيرنا واحد لكافة المواجهات لأننا نحترم جميع الفرق، والاتحاد مستعد لأي تحد يواجهه في المباريات المقبلة".

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ومن المقرر أن يواجه الاتحاد في ربع النهائي الهلال وصيف المجموعة الثانية في قمة سعودية عربية تقام في الطائف يوم السبت المقبل.