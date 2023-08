سجل للمباراة الثالثة.. ميسي يصل إلى هدفه الخامس مع إنتر ميامي

واصل ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي، مع فريقه الجديد خلال الفوز 3-1 على أورلاندو سيتي، صباح اليوم الخميس، ليقوده إلى الدور ثمن النهائي من كأس الدوري الأميركي-المكسيكي.

وأحرز ميسي هدفين من ثلاثية إنتر ميامي ليقوده للانتصار.

وافتتح ميسي أهداف المباراة في الدقيقة 7 بعدما تسلم كرة على صدره وسددها مباشرة في الشباك.

وتعادل أورلاندو بعد عشر دقائق، عبر لاعب وسط أوروجواي سيزار أراوخو، لكن ميامي استعاد التقدم بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني من ضربة جزاء نفذها جوزيف مارتينيز.

ميسي هو من سجل الهدف الثالث لإنتر ميامي في الدقيقة 72، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

Another Messi brace leads #InterMiamiCF into the Round of 16.

Rewind all of Messi's moments from @InterMiamiCF's 3-1 win over Orlando in @LeaguesCup action. pic.twitter.com/IGCKulJ9hg

— Major League Soccer (@MLS) August 3, 2023