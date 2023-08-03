اليمن يتلقى الدفعة الأولى من الدعم السعودي وتبلغ 1.2 مليار دولار

تواصل المملكة العربية السعودية دعمها لليمن عبر أشكال عدة منها المساعدات الإنسانية والتنموية والأمنية.

وتشمل هذه المساعدات توفير المواد الغذائية والطبية والإغاثية والإسكانية، بالإضافة إلى دعم العديد من المشاريع التنموية في اليمن، مثل إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات والطرق والجسور. كما تقوم السعودية بتقديم الدعم الأمني للحكومة الشرعية في اليمن لمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن المواطنين.

الدعم السعودي لليمن يتواصل

وأعلن البنك المركزي اليمني اليوم الخميس أن السعودية أودعت مليار ريال سعودي في حساباته كدفعة أولى من الدعم الاقتصادي الذي أعلنته المملكة قبل يومين والبالغ 1.2 مليار دولار.

وقالت إن الدعم الاقتصادي الجديد لليمن يهدف إلى تغطية عجز الموازنة ودعم المرتبات والأجور ونفقات تشغيل المؤسسات والهيئات الحكومية الخدمية وضمان تحقيق الأمن الغذائي.

الدعم سيمكن اليمن من تجاوز أزمات كثيرة

وقال البنك المركزي اليمني إن الدعم سيمكن الحكومة من تجاوز كثير من الأزمات والوفاء بالعديد من الالتزامات الضرورية والملحة.

وأضاف أن الدعم السعودي سيمكنه من الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة والتحكم بمعدلات التضخم والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المهمة والضرورية.

وقال مسؤول كبير في المركزي اليمني لوكالة "رويترز"، إن الدعم السعودي سيساعد في تعويض النقص الكبير في إيرادات وعائدات الحكومة المعترف بها دوليا، والتي تكبدت خسائر تفوق المليار دولار بسبب توقف تصدير النفط الخام.

اقرأ أيضا:

“العليمي” يشيد بالدعم السعودي الجديد لليمن: “صمام أمان لتحقيق الاستقرار”