“الوطنية للإسكان” تتيح 12 ألف وحدة سكنية جديدة.. الأسعار تبدأ من 350 ألف ريال

أعلنت "الوطنية للإسكان NHC" اليوم الخميس، عن إتاحة 12 ألف وحدة سكنية جديدة للحجز عبر منصة سكني بأسعار تنافسية تبدأ من 350 ألف ريال.

يأتي ذلك ضمن جهودها في ضخ المزيد من الخيارات السكنية المتكاملة بمختلف مناطق المملكة وبأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين؛ لتساهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملك إلى 70%، وفقا لبيان صحفي.

#الوطنية_للإسكان تتيح أكثر من 12,000 وحدة سكنية في منصة سكني بأسعار تبدأ من 350,000 ريال. احجز وحدتك السكنية الآنhttps://t.co/8FCWdSpqCF — NHC الوطنية للإسكان (@SaudiNHC) August 3, 2023

أنوع وحدات الوطنية للإسكان NHC الجديدة

وتتنوع الوحدات المتاحة للحجز ما بين الشقق والفلل والتاون هاوس، موزعةً في عدد من مدن المملكة، مؤكدةً الشركة دورها في تنمية المعروض العقاري وتوفير خيارات سكنية بأعلى معايير الجودة والاستدامة، ضمن مجتمعات سكنية متطورة تجمع بين تكامل الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية والمسطحات الخضراء، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة.

أسعار شقق وحدات الوطنية للإسكان NHC الجديدة

كما أوضحت الوطنية للإسكان أن أسعار الشقق تبدأ من 350 ألف ريال بخيارات ومساحات متنوعة، بينما تبدأ أسعار فلل التاون هاوس من 600 ألف ريال، بالإضافة إلى أسعار الفلل التي تبدأ من 700 ألف ريال بتصاميم عصرية ونماذج مختلفة تلبي كافة التطلعات.

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