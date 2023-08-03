ويليان إلى الشباب السعودي

توصل الجناح البرازيلي ويليان، الذي يلعب في نادي فولهام الإنجليزي، إلى اتفاق مع نادي الشباب السعودي، وفقا لصحفي سوق الانتقالات فابريزيو رومانو.

عقد جاهز

وأشار رومانو إلى أن اللاعب ونادي دوري روشن السعودي لديهما "عقد جاهز"، وأن ويليان أبلغ ناديه الحالي برغبته في الرحيل إلى السعودية. وبالتالي، يترتب على الناديين تحقيق هذه الصفقة.

وذكر موقع "ذي أتلتيك" أن نادي الشباب عرض عقداً لمدة عام واحد من أجل ضمّ اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً، والذي وقّع عقداً جديداً مع فريقه الحالي في الشهر الماضي.

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