باريس سان جيرمان ينفي رحيل مدربه لويس إنريكي

أكدت مصادر صحفية أن المدرب الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان باقِ مع الفريق، نافية صحة ما تردد عن رحيله عن تدريب النادي.

وأفاد فابريزيو رومانو، وهو صحافي متخصّص في سوق الانتقالات، بأن باريس سان جيرمان نفى معلومات أفادت بأن المدرب الإسباني لويس إنريكي يفكّر في الرحيل عن النادي، نتيجة الغموض المحيط به بسبب مستقبل نجمه كيليان مبابي.

Paris Saint-Germain spokeperson tells me on Luis Enrique considering to leave PSG: “Today’s rumors are as ridiculous as they are completely out of place”. 🚨🔴🔵 #PSG

Paris Saint-Germain are dismissing as “complete nonsense” stories on both Luis Enrique and Luis Campos leaving. pic.twitter.com/NzbwBeC9ha

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023