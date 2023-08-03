باريس سان جيرمان ينفي رحيل مدربه لويس إنريكي

أكدت مصادر صحفية أن المدرب الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان باقِ مع الفريق، نافية صحة ما تردد عن رحيله عن تدريب النادي.

وأفاد فابريزيو رومانو، وهو صحافي متخصّص في سوق الانتقالات، بأن باريس سان جيرمان نفى معلومات أفادت بأن المدرب الإسباني لويس إنريكي يفكّر في الرحيل عن النادي، نتيجة الغموض المحيط به بسبب مستقبل نجمه كيليان مبابي.

Paris Saint-Germain spokeperson tells me on Luis Enrique considering to leave PSG: “Today’s rumors are as ridiculous as they are completely out of place”. 🚨🔴🔵 #PSG Paris Saint-Germain are dismissing as “complete nonsense” stories on both Luis Enrique and Luis Campos leaving. pic.twitter.com/NzbwBeC9ha — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023

رومانو نقل عن ناطق باسم باريس سان جيرمان قوله: "شائعات اليوم سخيفة بمقدار ما هي في غير محلّها تماماً".

وأضاف رومانو أن النادي الفرنسي ينفي التقارير عن رحيل لويس إنريكي، ولويس كامبوس المستشار الرياضي لرئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، بوصفها "هراءً كاملاً".

امتعاض لويس إنريكي

جاء ذلك بعدما أوردت صحيفة "ماركا" أن لويس إنريكي امتعض بعدما قرأ خبراً نشرته صحيفة "لو باريزيان" الخميس، يشكّك باستمرارية لويس كامبوس، الذي اختار المدرب الإسباني لقيادة الفريق ويُعدّ معه التشكيلة، بعد تعيينه الشهر الماضي.

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وأشارت إلى أن لويس إنريكي تلقى تلميحات إلى أن النادي قد يمنعه من الاعتماد على مبابي الموسم المقبل، إن لم يوافق الأخير على الرحيل هذا الصيف. ولا يستبعد المدرب ذلك، بعد إقصاء اللاعب من الجولة الآسيوية للفريق.

ولفتت "ماركا" إلى أن المدرب الإسباني "قد يغادر النادي الباريسي"، نتيجة أزمة مبابي والرحيل المحتمل للويس كامبوس.