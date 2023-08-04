الأهلي يتوصل إلى اتفاق لضم كيسيه لاعب برشلونة لـ 3 مواسم

توصل النادي الأهلي إلى اتفاق لضم الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب فريق برشلونة الإسباني، لمدة 3 مواسم، في صفقة تقدر بنحو 75 مليون يورو.

وكشفت "الرياضية" أن كيسيه سيخضع للفحوصات الطبية، الأسبوع المقبل، تمهيداً للتوقيع رسميًّا مع أهلي جدة.

اقرأ أيضاً:

الشباب يتوصل إلى اتفاق مع البرازيلي ويليان

ولفتت إلى أن المفاوض الأهلاوي ينتظر توقيع العقود من قِبل إدارة برشلونة بعد إرسال العرض الرسمي، أمس الخميس، وبلغ 15 مليون يورو.

وحسب الصحيفة، فإن "الأهلي" اتّفق مع كيسيه على البنود المالية كافة، إذ سيحصل على 20 مليون يورو راتباً سنوياً في عقده، الذي سيمتدُّ لـ3 أعوام.

وكان كيسيه قد انضم إلى برشلونة في صيف 2022 في صفقة مجانية، قادمًا من ميلان الإيطالي، علماً بأن عقده مع النادي الكاتالوني يمتد حتى 2026.