الصين تحظر من دون الـ18 عامًا من استخدام الإنترنت ليلاً

أصدرت الصين، قرارا بمنع القصّر الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، من استخدام الإنترنت ليلاً على هواتفهم الذكية.

وبموجب القانون الجديد لمكافحة إدمان الإنترنت، الذي يدخل حيز التنفيذ في الثاني من سبتمبر، أصبح الوقت اليومي الذي يقضيه القصّر على الشبكة محدوداً، حيث سيمنع أي شخص دون الـ18 عامًا من استخدام الإنترنت عبر أي جهاز محمول بين الساعة العاشرة مساءً والسادسة صباحاً.

وحددت السلطات الصينية، آلية تنفيذ القرار من خلال إلزام من دون الـ18 عامًا بتنزيل تطبيق على الهاتف الذي يستخدمه، حيث سيحظر التطبيق؛ القاصرين من الدخول على الإنترنت بعد الساعة المحددة، كما يسمح فقط لمَن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة باستخدام الإنترنت ساعتين، و40 دقيقة فقط للأطفال دون الثامنة.

من جهتها، نوهت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، أن الإجراءات الجديدة من شأنها المساهمة في إيجاد بيئة إنترنت آمنة وصحية للقصّر، في أعقاب إجراءات أخرى اتخذتها السلطات الصينية خلال السنوات الأخيرة للحد من استخدام القصّر للإنترنت.

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