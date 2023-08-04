مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 47 طن سلال غذائية في السودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 25 طنًا و800 كيلو غرام من السلال الغذائية، أمس الخميس، في محلية كرري التابعة لولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 3.528 فردًا.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 21 طنًا و209 كيلو غرام من السلال الغذائية، في محلية ود مدني بولاية الجزيرة بجمهورية السودان، استفاد منها 3.032 فردًا.

يأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية السودان، للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.

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