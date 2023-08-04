محاكمة ترامب.. محاولات الدفاع لتبرئة رئيس أمريكا السابق من قضايا جنائية

مثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام قاضٍ فيدرالي في واشنطن يوم الخميس، وهي المرة الثالثة خلال أربعة أشهر التي يواجه فيها اتهامات جنائية، وذلك أثناء محاولاته الدائمة إلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 أمام منافسه والرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، إضافة إلى لائحة اتهامات أخرى منها مزاعم سوء إدارة وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وأيضا قضية دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز مقابل تسترها عن علاقة جرت بينهما.

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اتهامات ترامب الخاصة بانتخابات 2020، والتي امتثل أمام محكمة واشنطن أمس الخميس بسببها، دفع ببراءته منها فوفقا لتقرير نشرته سي إن إن اليوم الجمعة، قالت إن الرئيس السابق دونالد ترامب تحدث عن كونه غير مذنب أثناء مثوله أمام المحكمة الاتحادية في واشنطن أمس الخميس، في التهم الجنائية التي وجهت إليه بشأن مؤامرات ناجمة عن انتخابات 2020، في إجراء استمر نحو 27 دقيقة حيث ظهرت وفقا لسي إن إن أولى ومضات تكتيكات الدفاع الخاصة به.

كانت هذه هي المرة الثالثة التي يُحاكم فيها ترامب بتهم جنائية هذا العام، وكانت الجلسة بمثابة الظهور العلني لفريق المحامين في مكتب المحامي الخاص جاك سميث الذي سيرأس الادعاء.

دفاع ترامب

حسب تقرير سي إن إن، فإنّ الخلافات حول الجدول الزمني للقضية بدأت في الظهور أثناء المحاكمة، ففي قضية المستندات السرية التي رفعها جاك سميث أيضًا ضد الرئيس السابق في يونيو، سعى فريق ترامب إلى إبطاء جدول الإجراءات. وكانت هناك إشارات إلى استراتيجية مماثلة في الجلسة الأولى في قضية الانتخابات أمس.

كانت جلسات الاستماع التي شهدتها المحاكمة أمس الخميس، تسير بشكل سريع. بعدها أعلن القاضي أن على المدعين العامين تقديم توصيات بشأن موعد المحاكمة ومدتها في غضون سبعة أيام، وأن على فريق ترامب الرد في غضون سبعة أيام بعد ذلك.

فيما قال محامي ترامب، جون لاورو، للقاضي إنهم سيحتاجون إلى النظر في كمية الأدلة التي سيحصلون عليها من الحكومة - والتي قال إنها قد تكون "ضخمة"، مشيرًا إلى حق ترامب في محاكمة سريعة وكذلك حقه في محاكمة عادلة:.

الجدول الزمني للمحاكمات

وأعلن المدعي العام توماس ويندوم وفقا لسي إن إن، أنه من المتوقع أن يقترح المحامي الخاص بأن تسير هذه القضية "قضية الانتخابات" وفقًا لجدول زمني عادي بموجب قانون المحاكمة السريعة، الذي يضع حدًا زمنيًا - ما لم يتم طلب استثناءات معينة - للمثول في القضايا الجنائية للمحاكمة، ومن المقرر حاليًا أن تحال قضية الانتخابات إلى المحاكمة في مايو المقبل، وستكون هناك إجراءات تمهيدية منتظمة (لا يُشترط على ترامب المثول فيها) قبل ذلك.

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وتم تأجيل جلسات استماع كانت مقررة الخميس، للعديد من المشتبهين الآخرين، المتهمين بالضلوع في أعمال شغب الكونغرس الأمريكي، ويعد ترامب الأوفر حظا، حاليا، في منافسة الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه الرئاسي القادم، ويلتف الجمهوريون في الكونغرس حوله، قائلين إن لائحة الاتهام الأخيرة تظهر أن الولايات المتحدة أصبحت "جمهورية موز"، وقرروا ادعاء الرئيس السابق بأن المحاكمة تُعد تدخلا في الانتخابات.

عدم إيداعه السجن

وقررت المحكمة الفيدرالية عدم إيداع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السجن، وأمرت بالإفراج عنه، وذلك بعدما انعقدت محاكمته في جلسة مغلقة، دفع فيها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ببراءته من التهم الموجهة إليه، وخلال مثوله أمام المحكمة الفيدرالية في العاصمة الأميركية واشنطن، أجاب ترامب بأنه غير مذنب عندما قرأت القاضية التهم الموجهة له.

كما أبلغت المحكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه غير مخول للإدلاء بأي تعليق أو تصريح خلال المحاكمة، وحذرت القاضية المسؤولة عن المحاكمة من عواقب انتهاك هذه الشروط، مؤكدة على أن عدم الامتثال إلى الأوامر قد يؤدي إلى إصدار مذكرة توقيف بحق ترامب، وإلغاء شروط الإفراج عنه.