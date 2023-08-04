“أوبك+” تشيد بجهود المملكة لاستقرار أسواق البترول

استعرضت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في مجموعة أوبك بلس، خلال اجتماعها التاسع والأربعين، عبر الاتصال المرئي اليوم، بيانات إنتاج البترول الخام لشهري مايو ويونيو من عام 2023م.

وخلال الاجتماع، أشادت اللجنة الوزارية بالتزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول من خارجها بإعلان التعاون، وحثت جميع الدول المشاركة على مواصلة الالتزام التام والامتثال لآلية التعويض.

وأكد أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج مجددًا، التزامهم بإعلان التعاون الذي سيستمر حتى نهاية عام 2024م، حسبما اتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في 4 يونيو من العام الجاري..

كما عبرت اللجنة عن تقديرها ودعمها الكاملين لجهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى دعم استقرار أسواق البترول، وأكّدت، مجددًا، تقديرها لتخفيض المملكة التطوعي، البالغ مليون برميل يوميا، وتمديدها هذا التخفيض لشهر سبتمبر.

كما أشادت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في مجموعة أوبك بلس؛ بجهود روسيا الاتحادية لتخفيضها التطوعي الإضافي لصادراتها، البالغ 300 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر المقبل.