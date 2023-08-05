باندا حمراء مهددة بالانقراض في حديقة حيوان بألمانيا تلد ديسمين صغيرين

أعلنت حديقة حيوان كارلسروه في ألمانيا، الجمعة، أن باندا حمراء، مهددة بالإنقراض، في حديقة الحيوان أنجبت ديسمين صغيرين.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال متحدث باسم حديقة الحيوان، إن شبلي الباندا الحمراء، هما ذكر وأنثى، وتم إخراجهما من عرينهما لإجراء أول فحص عليهما، لدى طبيب بيطري.

وولدت الباندا الديسمين يوم 25 يونيو، وهي المرة الأولى التي تلد فيها باندا حمراء في حديقة الحيوان.

وتعتبر الباندا الحمراء مهددة بالإنقراض بشكل خطير.

وبحسب مجموعة الحفاظ على الحياة البرية "دبليو.دبليو.إف"، فإن التقديرات تشير إلى أن عدد الباندا الحمراء الباقية في العالم يبلغ أقل من عشرة آلاف.

وتعيش تلك الأنواع في نيبال والهند وبوتان وميانمار.

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ويمكن أن يبلغ طول الباندا الحمراء، أكثر من متر واحد من الرأس حتى الذيل، وتتغذى بشكل أساسي على الأوراق والفواكه غير الناضجة.