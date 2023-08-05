الحكم بالسجن 3 سنوات على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان

ألقت السلطات الباكستانية القبض على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، أثناء تواجده بمقر إقامته في لاهور، بعد فترة وجيزة من إدانته في قضية توشاخانا اليوم السبت.

وفي تطور كبير، أدانت محكمة محلية باكستانية، رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بالقيام بممارسات فاسدة تتعلق بمستودع الهدايا التابع للدولة - وهي مزاعم نفاها عمران خان فيما بعد.

ورفض قاضي المحكمة، التماس خان الذي طالب خلاله بعدم قبول القضية، وحكم على رئيس الوزراء السابق بالسجن ثلاث سنوات.

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وتم الحكم على خان بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف روبية، وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف لاعتقاله بشكل فوري.

وكان رئيس الوزراء السابق قد طعن في قضية توشاخانا، المتعلقة بالإعلان الخاطئ المزعوم عن الهدايا التي أخذها من مستودع الهدايا التابع للدولة، في العديد من المنتديات بما في ذلك المحكمة العليا والمحكمة العليا في إسلام أباد.