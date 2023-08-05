قمم جدة.. المملكة تقود مساعي التهدئة من حرب السودان إلى الأزمة الأوكرانية

بذلت المملكة جهودًا كبيرة في القضايا والأزمات القائمة حاليا على الساحة الإقليمية الدولية، فحاولت فض النزاع بين الأطراف المتحاربة في السودان، وعقدت بالفعل "قمة جدة" من أجل المضي قدمَا نحو عملية سلام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ولعبت أيضًا دورًا هامًا في الأزمة الروسية الأوكرانية عن طريق عقد قمة أخرى في جدة والتي تستعد المملكة لاستضافتها على مدار يومي السبت والأحد، بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا.

دور المملكة في أوكرانيا

بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، حاولت المملكة بعلاقاتها "المتوازنة" مع موسكو وكييف البحث عن حل "للأزمة الأوكرانية"، بجانب أعضاء كتلة "بريكس"، والصين والذين يجتمعون في جدة على مدار يومين، ولم تكن القمة الآخيرة وحدها من تثبت دور المملكة الرائد في الأزمة الروسية الأوكرانية، بل لعبت الرياض دورا كبيرا في عملية تبادل الأسرى التي تمت سبتمبر الماضي بين روسيا وأوكرانيا.

وفي مايو الماضي انعقدت قمة جديدة لجامعة الدول العربية في جدة، وحضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، حينها أعلن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عن استعداده للتوسط في إنهاء الحرب، ووفقا للعديد من المسؤولين الدوليين فإنّ المملكة ودورها الواضح في محاولة إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وصلت إلى مناطق من العالم لا يمكن لحلفاء أوكرانيا القدامى الوصول إليها بهذه السهولة".

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مساعي المملكة للتهدئة السودان

منذ بداية الأزمة في السودان أبريل الماضي، والمملكة دائمًا ما تجدد عن دعمها للسودان وشعبه والوقوف بجانبهم لحين تجاوز الظروف الصعبة التي يعيشها، ولذا دور المملكة كان بارزًا للجميع في محاولة وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع بالسودان، وأيضًا إجلاء الرعايا سواء من أبناء المملكة أو الجاليات العربية والأجنبية.

ولم تتوقف المملكة عند هذا الدور، بل ساهمت وعلى مدار أسبوع من المباحثات بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة، في التوقيع على إعلاناً للالتزام بحماية المدنيين في السودان والعمل معاً من أجل وقف قصير الأجل لإطلاق النار في محادثات أخرى، لتأتي نتيجة جهود ومساع المملكة والتي بذلتها ولا زالت تبذلها سواء في حرب السودان أو أوكرانيا، أو غيرها من القضايا الأخرى، من أجل محاولة حقن الدماء والمساعدة في تجنب المواطنين من وقوع كارثة إنسانية.

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