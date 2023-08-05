قمم جدة.. المملكة تقود مساعي التهدئة من حرب السودان إلى الأزمة الأوكرانية

بذلت المملكة جهودًا كبيرة في القضايا والأزمات القائمة حاليا على الساحة الإقليمية الدولية، فحاولت فض النزاع بين الأطراف المتحاربة في السودان، وعقدت بالفعل "قمة جدة" من أجل المضي قدمَا نحو عملية سلام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ولعبت أيضًا دورًا هامًا في الأزمة الروسية الأوكرانية عن طريق عقد قمة أخرى في جدة والتي تستعد المملكة لاستضافتها على مدار يومي السبت والأحد، بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا.
دور المملكة في أوكرانيا
بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، حاولت المملكة بعلاقاتها "المتوازنة" مع موسكو وكييف البحث عن حل "للأزمة الأوكرانية"، بجانب أعضاء كتلة "بريكس"، والصين والذين يجتمعون في جدة على مدار يومين، ولم تكن القمة الآخيرة وحدها من تثبت دور المملكة الرائد في الأزمة الروسية الأوكرانية، بل لعبت الرياض دورا كبيرا في عملية تبادل الأسرى التي تمت سبتمبر الماضي بين روسيا وأوكرانيا.
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وتستضيف السعودية محادثات حول الحرب في أوكرانيا السبت، في مسعى سياسي جديد للمملكة الراغبة بلعب دور دبلوماسي على الساحة الدولية، رغم عدم وجود توقعات بأن تحقّق هذه الاجتماعات اختراقا في النزاع مع روسيا.
وأعلنت الرياض مساء الجمعة عقد "اجتماع لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول" السبت في جدة الساحلية من أجل بحث "الأزمة الأوكرانية"، وفق ما جاء في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية.
وأكد البيان "استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم".