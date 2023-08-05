أستاذ إعلام سياسي: السعودية “وسيط نزيه” قادر على نزع فتيل الأزمات بشهادة عالمية

قال أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبدالله العساف، إن العالم ينظر إلى المملكة العربية السعودية أنها الوسيط القادر على نزع فتيل الأزمات عالميا فهي قبلة للسلام ينشدها الجميع.

المملكة تحظى بقبول دولي

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية، أن المملكة تحظى بقبول دولي، وطرفا صراع الأزمة الأوكرانية يتفقان على أن السعودية هي البلد النزيه والوسيط المقبول.

تستضيف السعودية اليوم السبت، اجتماعاً لمُستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة.

وتعكس استضافة المملكة للاجتماع، مكانة السعودية وما تحظى به من تقدير على المستوى الدولي، إضافة لدورها الكبير في محاولة حل الأزمة الأوكرانية.

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