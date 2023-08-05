الجيش السوداني يصل إلى محيط القيادة العامة ومطار الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الصراع

للمرة الأولى منذ اندلاع الاشتباكات في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وصل الجيش السوداني إلى محيط القيادة العامة ومطار الخرطوم.

ونشر الجيش السوداني قوات عسكرية في مناطق بمحيط القيادة العامة ومطار العاصمة الخرطوم.

وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" مقطع فيديو، لحظة انتشار عناصر من الجيش السوداني، صباح اليوم السبت، في محيط القيادة العامة ومطار الخرطوم.

https://twitter.com/SMF_General/status/1687757068936060928

وأظهر المقطع المتداول حجم الدمار الهائل بفعل الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في محيط القيادة العامة ومطار الخرطوم.