ريال مدريد ينفي الشائعات حول فلورنتينو بيريز

نفى نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الشائعات المثارة بشأن قرب استقالة رئيسه فلورنتينو بيريز من منصبه.

وذكر ريال مدريد في بيان رسمي اليوم السبت "الشائعات المنشورة في بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي غير صحيحة تمامًا، وموجهة حسب المصالح وليس لها صلة بالواقع".

اقرأ أيضًا: الهلال يفوز على الاتحاد بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال

وكانت بعض التقارير زعمت أن بيريز يرغب في ترك منصبه عقب انضمام كيليان مبابي للنادي رسميًا من باريس سان جيرمان.

وفي نفس البيان، نفى ريال مدريد الأنباء التي تتردد حول اعتزام النادي إطلاق اسم بيريز على ملعب التدريبات في بالديبيباس شمال شرق العاصمة الإسبانية.

تجدر الإشارة إلى أن بيريز، الذي يبلغ من العمر 76 عامًا، يترأس أيضا شركة البناء "إيه سي إس" الإسبانية، ويقود المهندس والسياسي السابق ورجل الأعمال الناجح النادي الملكي بشكل مستمر منذ يونيو 2009.

كما كان بيريز تولى رئاسة ريال مدريد في الفترة بين 2000 حتى 2006، في ولاية أولى.