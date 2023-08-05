نونو سانتو يتحدث عن استبعاد حمدالله من موقعة الهلال

تحدث البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد، عن استبعاد المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق، من قائمة مباراة الهلال في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).

وخرج حمدالله من قائمة الاتحاد التي واجهت الهلال في ربع النهائي من كأس الملك سلمان للأندية، في خطوة مفاجئة.

وخسر الاتحاد على يد الهلال السبت بنتيجة 1-3 ليودع النمور البطولة.

وقال نونو سانتو، في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة، لدى سؤاله عن سبب استبعاد حمدالله، "تريدني أن أجيبك بصراحة، موضوع حمدالله شأن داخلي، سنحله مع النادي والأشخاص الأمناء، لأنه في نادي الاتحاد، فقط سيبقى من يريد البقاء".

وأضاف المدرب البرتغالي "قائمتنا لم تكتمل، وفترة التعاقدات لم تنتهِ بعد، وسنواصل العمل".

سانتو: ارتكبنا أخطاء

واعترف مدرب الاتحاد بأن الاتحاد ارتكب أخطاء تسببت في خسارته، مضيفًا "واجهنا فريقًا جيدًا وكنا نعلم أننا سنواجه صعوبات في الكرات الثابتة".

وواصل "ارتكبنا خطأ وتسبب في ركلة جزاء، وبدأنا بشكل جيد في الشوط الثاني، وأحرزنا هدفا، ولسوء الحظ ارتكبنا خطأ ثانيا ما صعب علينا المباراة".

وأنهى مدرب الاتحاد "كان لنا شرف المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وأشكر اللاعبين في هذه اللحظات الصعبة على العمل الذي قدموه وكذلك أشكر جماهير الاتحاد على وقفتها ومساندتها، مختتما حديثه بأنهم سيعودون للعمل من أجل التحضير لمنافسات الدوري".

يذكر أن الاتحاد هو حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) في الموسم الماضي، علمًا بأن الموسم الجديد سيبدأ يوم الجمعة المقبل.