الأمم المتحدة: الانتهاء من نقل 71% من إجمالي نفط “صافر”

أعلنت الأمم المتحدة، نقل 71% من إجمالي النفط الموجود في الخزان المتهالك العائم قبالة السواحل الغربية لليمن على البحر الأحمر، "صافر"، والبالغ 1.14 مليون برميل.

وقال مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، آخيم شتاينر، في تغريدة على حسابه في "إكس"، السبت: "وصلنا اليوم إلى نقل 824,179 برميل من النفط الموجود في خزان صافر إلى الناقلة البديلة (اليمن)".

كما أضاف أن ما تم نقله حتى الآن يمثل 71% من إجمالي النفط الموجود في "صافر"، والبالغ 1.14 مليون برميل.

Today 71% of the #FSOSafer oil (824 179 barrels) is transferred.@UNDP’s commitment is to work 24/7 to protect life and livelihoods. W/every barrel of oil pumped off the #FSOSafer Yemeni fishermen & communities future is more assured.@UN #StopRedSeaSpill is in its final stage. pic.twitter.com/rIpuwf8ckw — Achim Steiner (@ASteiner) August 5, 2023

وأكد شتاينر أن عملية الأمم المتحدة لوقف كارثة التسرب النفطي في البحر الأحمر أصبحت في مرحلتها النهائية، مع بقاء 29% فقط من مخزون "صافر" النفطي.

وأوضح المسؤول الأممي أن البرنامج الإنمائي، الذي يقود العملية، ملتزم بالعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لحماية الحياة وسبل العيش، وقال: "مع كل برميل نفط يتم ضخه من صافر مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر ضماناً".

وترسو "صافر" التي صُنعت قبل 47 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة منذ الثمانينات، على بعد نحو خمسين كيلومتراً من ميناء الحُديدة الاستراتيجي الذي يُعد بوابة رئيسية لدخول الشحنات، غرب اليمن.

ولم تخضع "صافر" لأي صيانة منذ 2015 حين تصاعدت الحرب التي بدأت عام 2014 في اليمن.

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