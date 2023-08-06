المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ينتخب محمد تكالة رئيسا له

انتخب أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الأحد محمد تكالة لرئاسة المجلس خلفا لخالد المشري.

وحصل تكالة على 67 صوتا مقابل 62 للمشري في الجولة الثانية التي تم بثها عبر التلفزيون، فيما امتنع عضوان عن التصويت.

وعقب ذلك، قدم المشري التهنئة لتكالة على فوزه.

غادر المشري المنصب بعد نحو 5 سنوات قضاها في رئاسة المجلس منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل العام 2018. حضر التصويت 131 عضوًا، وغاب ستة أعضاء، وبلغ عدد الأوراق البيضاء ورقة؛ فيما جرت عملية الفرز وجود ممثلين عن كل مرشح.

وانتخب تكالة نائبا بالمؤتمر الوطني العام السابق في 7 يوليو 2012 عن ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺨﻤﺲ، قبل أن يتغير مسمى المؤتمر الوطني العام إلى المجلس الأعلى للدولة وفق اتفاق الصخيرات في العام 2015

اقرأ أيضا:

وفد سعودي في ليبيا لبحث إعادة فتح سفارة المملكة