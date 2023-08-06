توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة والأرجنتين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر

وقّع وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، يوم السبت، مذكرة تفاهم مع وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين سانتياغو أندريس كافيرو، وذلك على هامش زيارته والوفد المرافق له لجمهورية الأرجنتين ضمن الزيارة التي يقوم بها لدول أمريكا اللاتينية.

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تهدف المذكرة التي وُقعت بين وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية والتجارة الدولية في الأرجنتين إلى التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين البلدين.

وعقد المهندس خالد الفالح ووزير الخارجية والتجارة الدولية الأرجنتيني، اجتماعًا بمشاركة عدد من ممثلي القطاع الخاص والشركات السعودية والأرجنتينية، حيث ناقش عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البدين.

بحث الجانبان سبل توسيع الشراكة الاستثمارية واستعراض فرص الاستثمار النوعية في البلدين، إضافة إلى التأكيد على تعزيز التبادل الاستثماري بين البلدين من خلال مشروعات نوعية في القطاعات الحيوية والمجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كما استعرضت وزارة الاستثمار السعودية خلال الاجتماع، دورها وأهدافها في: