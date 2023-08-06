النصر يُسقط الرجاء ويضرب موعدًا مع الشرطة في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية

ضرب النصر موعدًا مع الشرطة العراقي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) المقامة في السعودية.
جاء ذلك بعدما تغلب النصر على نظيره الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة 3-1 في مدينة أبها مساء اليوم الأحد في ثالث مباريات الدور ربع النهائي من البطولة.
ومن المقرر أن يلتقي النصر والشرطة عند الساعة 06:00 مساء يوم الأربعاء المقبل في نصف النهائي الأول.
في المقابل، يلعب الهلال في نصف النهائي الآخر ضد المتأهل من مباراة الشباب والوحدة الإماراتي التي تقام في وقت لاحق من اليوم.
4 أهداف في شوط واحد
جاءت أهداف المباراة الأربعة في الشوط الأول.
تقدم النصر مبكرًا عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 19 من زمن المباراة، من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.
رونالدو يعلن تقدم النصر في المباراة ⚽️✅#الرجاء_النصر #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/QLA6JTPqyQ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 6, 2023
وعزز النصر تقدمه في الدقيقة 29 من توقيع سلطان الغنام، الذي توغل من الجبهة اليمنى، وسدد مباشرة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.
سلطان الغنام يضيف ثاني أهداف النصر⚽️🔥#الرجاء_النصر #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/G4wjYvx5yf
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 6, 2023
ووقع سيكو فوفانا، الوافد الجديد للنصر، على أول أهدافه مع الفريق في الدقيقة 37 من ضربة رأسية متقنة، مستغلًا عرضية رائعة من أليكس تيليس.
ثالث أهداف النصر من فوفانا⚽️#الرجاء_النصر #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/4GpdIyPf4j
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 6, 2023
لكن الرجاء رفض أن يخرج من الشوط الأول صفر اليدين، حيث قلص الفارق في الدقيقة 41 بهدف أحرزه عبدالله مادو عن طريق الخطأ في مرماه.
مادو يسجل الهدف الأول للرجاء بالخطأ في مرماه..#الرجاء_النصر #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/GujFEmp7fu
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 6, 2023
وشهدت المباراة الظهور الأول للسنغالي ساديو ماني في التشكيل الأساسي للنصر، بعدما كان شارك بديلًا في مباراة الفريق ضد الزمالك يوم الخميس الماضي.
وخرج ماني في الدقيقة 70 دون ترك بصمة تذكر مع الفريق.
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