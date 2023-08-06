النصر يُسقط الرجاء ويضرب موعدًا مع الشرطة في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية

ضرب النصر موعدًا مع الشرطة العراقي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) المقامة في السعودية.

جاء ذلك بعدما تغلب النصر على نظيره الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة 3-1 في مدينة أبها مساء اليوم الأحد في ثالث مباريات الدور ربع النهائي من البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي النصر والشرطة عند الساعة 06:00 مساء يوم الأربعاء المقبل في نصف النهائي الأول.

في المقابل، يلعب الهلال في نصف النهائي الآخر ضد المتأهل من مباراة الشباب والوحدة الإماراتي التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

4 أهداف في شوط واحد

جاءت أهداف المباراة الأربعة في الشوط الأول.

تقدم النصر مبكرًا عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 19 من زمن المباراة، من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

وعزز النصر تقدمه في الدقيقة 29 من توقيع سلطان الغنام، الذي توغل من الجبهة اليمنى، وسدد مباشرة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

ووقع سيكو فوفانا، الوافد الجديد للنصر، على أول أهدافه مع الفريق في الدقيقة 37 من ضربة رأسية متقنة، مستغلًا عرضية رائعة من أليكس تيليس.

لكن الرجاء رفض أن يخرج من الشوط الأول صفر اليدين، حيث قلص الفارق في الدقيقة 41 بهدف أحرزه عبدالله مادو عن طريق الخطأ في مرماه.

وشهدت المباراة الظهور الأول للسنغالي ساديو ماني في التشكيل الأساسي للنصر، بعدما كان شارك بديلًا في مباراة الفريق ضد الزمالك يوم الخميس الماضي.

وخرج ماني في الدقيقة 70 دون ترك بصمة تذكر مع الفريق.

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