هيئة الأفلام تُطلق مبادرة فيلماثون تحت شعار “الابتكار في صناعة الأفلام”

تُطلق هيئة الأفلام، اليوم الأحد، مبادرة فيلماثون تحت شعار "الابتكار في صناعة الأفلام".

اقرأ أيضًا: رونالدو يتساوى مع بنزيما في صدارة هدافي كأس الملك سلمان للأندية

مبادرة فيلماثون رائدة تسعى إلى تطوير منتجات تقنية أوليّة مبتكرة تسهم في تطوير صناعة الأفلام، وتُجسّد التقاء الإبداع الفني بروح الابتكار التقني.

وخلال الفترة من 6 إلى 31 أغسطس الحالي؛ يمكن للراغبين بالمشاركة في مبادرة "فيلماثون" التسجيل عبر الرابط الإلكتروني https://filmathonsa.com/.

وبيّن الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله آل عياف، أن المبادرة هي الحدث الأول من نوعه في المملكة لصناعة الأفلام، ويُقدّم برنامجاً تدريبياً مكثفاً لتمكين المشاركين من تطوير منتجات تقنية أوليّة تُسهم في حل تحديات صناعة الأفلام، وبناء وتطوير قدرات وكفاءات المختصّين، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتشجيع البحث والابتكار في صناعة الأفلام ورفع الوعي بها.

وتستهدف مبادرة فيلماثون:

روّاد الأعمال.

العاملون في مجال صناعة الأفلام.

هواة التقنيات الحديثة.

الطلاب الجامعيين المتخصصين في المجالات التقنية.

الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

يأتي ذلك للمشاركة في بناء منتجات تقنية أوليّة تحت مسارَين في الهاكثون الحضوري خلال فترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل:

أوّلَهما: يتضمن تطوير حلول رقمية مبتكرة؛ لتمكين صناعة الأفلام.

الثاني: فيتضمن بناء مواقع تصوير أفلام رقمية ثلاثية الأبعاد مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الميتافيرس.

وتهدف مبادرة فيلماثون إلى:

المساهمة في نمو صناعة الأفلام محلياً.

تحفيز إنتاج وتطوير تقنيات مبتكرة في الصناعة.

صقل المهارات التقنية والإبداعية.

يأتي ذلك عبر استقطاب المواهب على الصعيد المحلي والعالمي لصناعة الأفلام، وتمكينهم من تصميم وتطوير منتجات تقنية أوليّة تُسهم في التغلّب على التحديات التي تواجه صناعة الأفلام في المملكة.