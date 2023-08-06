إيلون ماسك: القتال ضد مارك زوكربيرغ سيتم بثه مباشرة عبر “إكس”

قال رجل الأعمال الأمريكي الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، إن قتاله الشخصي المحتمل مع الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ، سيتم بثه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "إكس X" (تويتر سابقا).

اقرأ أيضًا: رونالدو يتساوى مع بنزيما في صدارة هدافي كأس الملك سلمان للأندية

وحسب "العربية"، فإن كان أباطرة وسائل التواصل الاجتماعي يدعون بعضهم البعض إلى خوض مباراة قفص فنون قتالية مختلطة في لاس فيغاس منذ يونيو.

ويتدرب زوكربيرغ بالفعل في فنون القتال المختلطة، وقد نشر مؤسس "فيسبوك" منشورا عن إكمال أول بطولة جو جيتسو له في وقت سابق من هذا العام.

وكتب ماسك، اليوم الأحد: "معركة زاك ضد ماسك ستعرض على الهواء مباشرةً عبر تطبيق إكس X..ستذهب جميع العوائد إلى الأعمال الخيرية للمحاربين القدامى".

وقال ماسك في وقت سابق الأحد، إنه يتدرب على القتال برفع الأثقال، وكتب على موقع إكس: "ليس لدي وقت للتمرين، لذلك أحضرهم للعمل".

وبدأت الضجة عندما قال ماسك في منشور بتاريخ 20 يونيو إنه "مستعد لمباراة في قفص" مع زوكربيرغ.

وبعد يوم، طلب زوكربيرغ، 39 عاماً، من ماسك، 51 عاماً، إرسال موقع للقاء المقترح.