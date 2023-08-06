العراق تنفذ أكبر عملية أمنية في مجال مكافحة المخدرات

أكدت وزارة الداخلية العراقية، نجاح المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، في تنفيذ عملية أمنية تعتبر الأكبر في العراق في ملف مكافحة المخدرات.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، ضبط نصف طن من المخدرات بعملية أمنية كانت "الأكبر فى العراق".

تجارة المخدرات في العراق

وأضافت في بيان: "بموجب قرارات قضائية وبالتنسيق والاشتراك مع مكافحة مخدرات إقليم كوردستان العراق، أسفرت العملية عن تفكيك أبرز شبكة متاجرة بالمخدرات وهي الأساسية والموردة والمصدرة في العراق لحبوب الكبتاغون المخدرة وتمتد جرائمها ابتداء من الشمال إلى وسط وجنوب وغربي البلاد".

وتابعت أن "العصابة تتكون من 8 متهمين بضمنهم رئيسها، إذ ألقي القبض عليهم بالكامل ودونت اعترافهم بتخزين المواد المخدرة في أماكن أغلبها يصعب العثور عليها تحت الأرض والأبواب وغيرها من الأماكن المخفية، وبعد إجراء التفتيش الأصولي ضبط 450 كيلو غرام من حبوب الكبتاغون المخدرة و50 كيلو غرام من مادة الأفيون المخدرة، وأودعوا التوقيف عن جريمة المتاجرة بالمخدرات لينالوا جزائهم العادل".

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