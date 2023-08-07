الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها إلى النيجر ومالي وبوركينا فاسو

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية، تعليق رحلاتها إلى كلا من مالي وبوركينا فاسو، إضافة إلى النيجر، وذلك بعد إغلاق المجال الجوي للنيجر.

ووفقا لرويترز، فقد أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية اليوم الإثنين، تعليق رحلاتها من وإلى كلا من مالي وبوركينا فاسو، حتى 11 أغسطس القادم، بعد أن أغلق المجلس العسكري النيجيري مجاله الجوي أمس الأحد.



وأعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية الفرنسية، حسبما نقلت رويترز، أنه من المتوقع أن تكون هناك فترات رحلات أطول من مطارات مراكز جنوب الصحراء الكبرى.

مالي وبوركينا فاسو ترسلان وفدًا إلى النيجر لدعم المجلس العسكري

وأعلنت كلا من دولتي مالي وبوركينا فاسو، إرسال وفدًا رسميّا مشتركًا إلى النيجر للتعبير عن التضامن ودعم المجلس العسكري، والذي يسيطر على البلاد حاليا بعدما أطاح بالحكومة السابقة.

وفي بيان نقلته وكالة فرانس برس، قال الجيش المالي، إنّ بوركينا فاسو ومالي ترسلان وفدًا إلى العاصمة النيجرية نيامي، الهدف منه إظهار تضامن البلدين مع شعب النيجر الشقيق، وفق قوله.

المجلس العسكري في النيجر يغلق المجال الجوي للبلاد