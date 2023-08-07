مخاوف من تلوث الغذاء.. اليابان تخطط لبدء إطلاق مياه محطة نووية

تخطط اليابان لبدء إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية، التي دمرتها أمواج مد بحري عاتية (تسونامي)، في المحيط في أواخر أغسطس، بحسب صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية.

وذكرت الصحيفة اليابانية، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر حكومية، أن تصريف المياه سيتم على الأرجح بعد وقت قصير من لقاء رئيس الوزراء فوميو كيشيدا مع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الياباني سيوضح لجو بايدن ويون سوك يول خلال اللقاء كيف سيكون إطلاق المياه آمنا.

ومن جانبه قال هيروكازو ماتسونو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، في تصريحات صحفية، إنه لم يتم تحديد موعد لتصريف المياه.

ومنحت الجهة المنظمة للطاقة النووية في اليابان، الشهر الماضي، الموافقة لشركة طوكيو إلكتريك باور للبدء في تصريف المياه.

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وتخشى الدول المجاورة لليابان من تلوث الغذاء، لكن تقول اليابان والوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها آمنة.

وأفادت الصحيفة أن الحكومة اليابانية تهدف إلى بدء تصريف المياه قبل بدء موسم الصيد بالشباك الجرافة في قاع البحر في فوكوشيما بشمال شرق طوكيو، الذي يبدأ في سبتمبر المقبل.