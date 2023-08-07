وفد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية في كوريا الجنوبية لبحث تعزيز التعاون

زار وفد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، جمهورية كوريا الجنوبية، وعقدوا سلسلة لقاءات مع مسؤولين في عدد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لبحث تعزيز التعاون لتطوير القدرات البشرية في المجال الصناعي والتعديني، ومراجعة البرامج والمبادرات للاستفادة منها بما يحقق تنمية وتطوير القدرات البشرية في القطاعين.

اقرأ أيضا: إقصاء الرجاء يعيد لقب البطولة العربية للأندية إلى آسيا

والتقى الوفد الذي يرأسه وكيل الوزارة لتنمية القدرات البشرية المهندس فارس الصقعبي، بمسؤولين في وزارة التعليم الكورية، حيث ناقشوا مستقبل أساليب التعليم المبتكرة بما يتماشى مع احتياجات قطاعي الصناعة والتعدين، واطلعوا على البرامج والمبادرات التي تعمل عليها كوريا الجنوبية في هذا المجال.

وتعرف الوفد على أبرز البرامج والمبادرات والتقنيات المستخدمة في مجموعة هيونداي للسيارات وكلية هيونداي للتدريب المهني، إضافة إلى عقد لقاء مع نظرائهم في وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الكورية، لاستعراض استراتيجية رأس المال البشري لكلا الطرفين.

وزار الوفد المقر الرئيسي لمعهد أبحاث (KRIVET) وشركة (KLI)، التقوا بمسؤولي تنمية القدرات البشرية، وبحثوا معهم التعاون في تنمية رأس المال البشري وفرص تبادل الخبرات بين الجانبين.

واجتمع الوفد السعودي مع عدد من ممثلي غرفة التجارة والصناعة الكورية (KCCI)، وتم مناقشة مجالات التعاون بين الطرفين في تطوير الموارد البشرية، بما في ذلك برامج التعلم القائم على العمل، كما تمت مناقشة استراتيجيات تنمية المواهب مع مجموعة بوسكو الكورية.