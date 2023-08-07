إكواس يعلن عن قمة لمواجهة انقلاب النيجر

أعلن المتحدث باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) إيموس لونغو، اليوم الاثنين، أن التكتل الإقليمي سيعقد قمة في العاصمة النيجيرية أبوجا، يوم الخميس القادم، لمناقشة انقلاب النيجر، بحسب رويترز.

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وأعلن الجيش المالي، اليوم الاثنين، أن باماكو وواغادوغو بصدد إرسال وفد رسمي مشترك إلى نيامي تضامناً مع النيجر، في ظل تلويح دول في غرب إفريقيا بتدخل عسكري لمواجهة الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.

وتترقب النيجر، رداً من إكواس بعدما تجاهل قادة الانقلاب في نيامي المهلة التي حددتها لهم المجموعة لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه، وإلا فإنها قد تسمح بتدخل عسكري.