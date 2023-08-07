توتنهام يرفض بيع هاري كين لبايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية عن رفض نادي توتنهام الإنجليزي العرض المقدم من بايرن ميونخ الألماني للتعاقد مع المهاجم هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشهدت الأسابيع الماضية فتح نادي بايرن ميونخ محادثات مع توتنهام للتعاقد مع هاري كين هذا الصيف بطلب من المدير الفني توماس توخيل.

وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" أن توتنهام يرفض حتى الآن جميع العروض المقدمة لمهاجمه هاري كين لضعف قيمة المقابل المادي لإنهاء الصفقة بشكل رسمي.

Tottenham have rejected the latest offer from Bayern Munich for Harry Kane. More from @David_Ornstein — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 7, 2023

وأِشارت الصحيفة إلى أن توتنهام رفض العرض الأول في يونيو الماضي والذي وصل إلى 70 مليون يورو، ثم بعد ذلك رفض العرض الثاني في يوليو الماضي.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو نادي بايرن ميونخ اجتماعًا مع توتنهام في الساعات المقبلة في محاولة للتوصل لاتفاق بين الطرفيين لحسم الصفقة.

ويطلب توتنهام 30 مليون يورو إضافية للموافقة على بيع اللاعب ليصل المبلغ إلى 100 مليون.

محاولات لإقناع كين بتمديد عقده

ويرتبط هاري كين بعقد مع توتنهام ينتهي في صيف 2024، ولذلك تحاول الإدارة أولًا إقناعه بتمديد عقده أو بيعه مقابل الحصول على عائد مالي كبير.

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وكان كين جزءًا من جولة توتنهام الصيفية في أستراليا وسنغافورة.

ويستعد المهاجم الدولي الإنجليزي حاليًا مع توتنهام لخوض المباراة الافتتاحية في مسابقة الدوري الإنجليزي أمام برينتفورد يوم الأحد 13 أغسطس الجاري.