إنييستا ينضم لصفوف نادي الإمارات في صفقة انتقال حر

يقترب الإسباني أندريس إنييستا، لاعب برشلونة السابق، من الانضمام لصفوف نادي الإمارات في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى إنييستا اتفاقه مع نادي الإمارات لينضم لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، بعد نهاية عقده مع فريقه السابق فيسيل كوبي الياباني.

ونشرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماع "إكس": "نادي الإمارات يستقبل إندريس إنييستا مساء اليوم الإثنين لإعلان التعاقد الرسمي معه".

واتفق إنييستا مع فريقه الجديد الإمارات على كافة الشروط الخاصة ببنود التعاقد والراتب السنوي والتفاصيل المالية.

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ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال إنييستا للإمارات خلال الساعات المقبلة.

وارتبط إنييستا بالانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي لمرافقة ثلاثي برشلونة السابق ليونيل ميسي وبوسكيتس وجوردي ألبا، إلا أنه اختار في النهاية التوقيع مع نادي الإمارات.