مديرة تعليم جدة: العودة إلى المدارس ترتب حياة الطلاب ويومهم

قالت مدير تعليم جدة منال اللهيبي، إن إدارة التعليم في جدة استلمت أكثر من 11 مشروعا تعليميا، يضم 18 مدرسة، بمعدل 447 فصلا، تستوعب أكثر من 14 ألف طالب وطالبة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

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ومن داخل أحد المشاريع التعليمية الجديدة؛ أضافت أن إدارة تعليم جدة تتلقى دعما كبيرا من الجهات المسؤولة، مشيرة إلى أن المشاريع المدرسية متعددة وتصمم وفق أحدث الأنظمة الذكية والطرازات المعمارية الحديثة لتحقق كفاءة أمثل في تشغيل المباني المدرسية.

تابعت: "أطلقنا حزمة من البرامج التطويرية والتدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية، ووزعنا أكثر من 500 ألف مقرر دراسي لمدارس جدة ورابغ وخليص".

ووجهت كلمة للطلاب والطالبات تزامنا مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، قائلة: "المدارس دونكم لا تساوي شيئا، وعودتكم للمدارس هي عودة للحياة وانتظام في الوقت وتحقيق لمجتمع صحي، وأوصيكم بالجد والحماس والهمة للمساهمة في تحقيق مستهدفات المملكة".

كما وجهت شكرها للقيادة الرشيدة المملكة لجهودها نحو تمكين المرأة السعودية في كافة المجالات.