أوغندا تدعم استضافة الرياض لـ”إكسبو 2030″

أكدت جمهورية أوغندا دعمها للمملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدنية الرياض.

وأكد وزير خارجية أوغندا، أودنغو جيجي أبو بكر، دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدنية الرياض.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، عقب استقبال الرئيس الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، للمستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وأوضح أن بلاده تؤكد دعمها الكامل لاستضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، كما عبر عن ترحيب بلاده بعقد المملكة العربية السعودية هذا العام "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة.

من جهته عبّر المستشار قطان، عن شكر وتقدير المملكة لدعم طلب الاستضافة الذي يعد ترجمة للعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

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