“مسام” ينتزع 2815 لغمًا من اليمن خلال يوليو الماضي

نجح مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، في انتزاع 625 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 22 لغمًا مضادًا للأفراد، و 146 لغمًا مضادًا للدبابات و456 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

وذكر "مسام" أن الألغام التي انتزعها خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو 2023م كانت في محافظات عدن والضالع والحديدة ولحج ومأرب وشبوة وتعز.

ووصل عدد الألغام المنزوعة خلال شهر يوليو الماضي 2.815 لغمًا، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 408 آلاف و 633 لغما زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتُواصل المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.

وكان مدير عام مشروع مسام الأستاذ أسامة القصيبي أعلن قبل يومين أن الفرق الميدانية نزعت منذ انطلاقة المشروع 255117 ذخيرة غير منفجرة و7848 عبوة ناسفة.

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وذكر مدير عام المشروع أن الفرق نزعت أيضاً حتى الآن 140.398 لغماً مضاداً للدبابات و6283 لغماً مضاداً للأفراد.

وقال القصيبي في بيانه إن الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام تمكنت حتى الآن من تطهير 48.508.463 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.