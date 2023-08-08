الصناعة تصدر 73 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال يونيو 2023

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم، إصدار 73 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يونيو 2023، وفقًا للتقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وشملت التراخيص المُصدرة من الوزارة، عدد من الأنشطة الصناعية، تصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 19 ترخيصًا، تلاها نشاط صنع الفلزات القاعدية بـ 7 تراخيص، بالإضافة إلى نشاط صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية بـ 6 تراخيص لكل منهما، ونشاط الصناعات التحويلية بـ 5 تراخيص.

إقرأ أيضًا: وفد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية في كوريا الجنوبية لبحث تعزيز التعاون وأوضحت الوزارة، في تقريرها أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية شهر يونيو بلغ 557 ترخيصًا، ليصل العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية في المملكة إلى 10,982 مصنعًا، بحجم استثمارات يتجاوز 1.4 تريليون ريال، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر يونيو بلغ 1.8 مليار ريال.

فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة %86.30 ، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 12.33%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 1.37%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 72.60%، تلتها المنشآت الأجنبية بـ 16.44%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بـ 10.96%.

إقرأ أيضًا: