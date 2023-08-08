الشرطة البريطانية تعلق على حادث الطعن بالقرب من المتحف البريطاني

قالت الشرطة البريطانية، إنّ رجلا نُقل إلى المستشفى مصابًا بطعنة بالقرب من المتحف البريطاني.

وتابعت الشرطة، أنّ قواتها ألقت القبض على رجل للاشتباه بقيامه بحادث طعن،بالقرب من المتحف البريطاني ما تسبب في إصابة شخص.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة إن رجلاً أصيب "بطعنة" في ذراعه، في الحادث الذي وقع في العاشرة من صباح يوم الثلاثاء، عند تقاطع شارع غريت راسل وشارع المتحف البريطاني.

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وعلى الفور تم نقل الضحية بعد ذلك إلى المستشفى نتيجة الحادث، الذي وصفته الشرطة فيما بعد، بأنّه حادث منفرد وفقا لـ سكاي نيوز البريطانية، والتي حسبما ، نقلت عن الشرطة فإنّ الحادث لن يتم التعامل معه على أنّه حادث إرهابي، كما أنّه لا يوجد أي خطر بارز على جمهور المتحف.

وقال متحدث باسم المتحف البريطاني، وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، ويعد المتحف البريطاني ثالث أكثر مناطق الجذب السياحي زيارة،فإنهم شددوا الإجراءات الأمنية كإجراء احترازي في أعقاب الحادث خاصة وأنّ المتحف البريطاني يعد ثالث أكبر مناطق الجذب السياحي في المملكة المتحدة.

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