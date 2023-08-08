علاج جديد بالإنزيم البديل لطفلة تعاني مرضًا نادرًا بمستشفى القطيف

أوضحت وزارة الصحة، أن فريقًا طبيًا في مستشفى القطيف المركزي، تمكن من توفير علاج جديد بالإنزيم البديل، لطفلة تبلغ 4 أعوام، تعاني من مرض وراثي نادر يطلق عليه "نيمان بيك".

وقالت الوزارة في بيانها، إن هذا المرض يؤثر على قدرة الجسم في تكسير الدهون حيث تُصاب هذه الخلايا بالعطب ثم تموت بمرور الوقت، ويحدث بسبب خلل جيني SMPD1 مما يؤدي إلى نقص في الإنزيم أو خلل في عمل الإنزيم.

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وأشارت وزارة الصحة، إلى أن المرض يتنقل بالنمط الوراثي المتنحي من أب وأم حاملين للمرض، مؤكدة أنه تم توفير العلاج للطفلة بعد اكتشاف المرض قبل 7 أشهر، والتي تشتكي من تضخم شديد بالطحال والكبد وخلل في وظائفهما، كذلك من ارتفاع الدهون ومشاكل بالرئتين ومشاكل بالنمو.

وهذه الحالة تُعد الثانية على مستوى المملكة، التي تخضع للعلاج بالإنزيم الجديد من بين الكثير من المرضى المشخصين بهذا المرض الوراثي النادر.

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