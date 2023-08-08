طريقة جديدة لسرقة البيانات الشخصية عن طريق الذكاء الاصطناعي

اكتشف باحثون في جامعة كورنيل الأمريكية، طريقة جديدة لسرقة البيانات الشخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي وعن طريق نقرات المفاتيح، حيث يمكن سرقة كلمات المرور الخاصة بك بدقة تصل إلى نحو 95%، عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ووفقا للدراسة التي أجراها الباحثون، فإنّ أدوات الذكاء الاصطناعي يمكنها الاستماع إلى ما تكتبه على لوحة المفاتيح، حسبما نشر موقع HACKADAY، في تقرير له.

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وعمل الباحثون في جامعة كورنيل، عن طريق تدريب خاص بنموذج ذكاء اصطناعي على صوت ضغطات المفاتيح ونشره على هاتف قريب، حيث استمع الميكروفون المدمج إلى ضغطات المفاتيح وكان قادرًا على إعادة إنتاجها بدقة 95٪ وهي أعلى دقة شاهدها الباحثون.

واختبر الباحثون أيضًا الدقة أثناء مكالمة زووم، حيث تم تسجيل ضغطات المفاتيح باستخدام ميكروفون الكمبيوتر المحمول أثناء الاجتماع، وفي هذا الاختبار كان الذكاء الاصطناعي دقيقًا بنسبة 93٪ في استنساخ ضغطات المفاتيح، وفي سكايب كان النموذج دقيقًا بنسبة 91.7٪.

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و بالرغم من أن الكثير من الأشخاص غالبًا ما يخفون شاشاتهم أو لوحات المفاتيح الخاصة بهم عند كتابة كلمة المرور، فإنهم غالبًا لا يفعلون أي شيء للتعتيم على صوت لوحة المفاتيح الخاصة بهم، لكن حاليا يمكن للذكاء الاصطناعي التقاط أي شيء تكتبه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني أو المستندات الحساسة.