بيريز يوجه صفعة لجماهير ريال مدريد: “انسوا مبابي”

أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مسؤولي النادي الملكي بعدم التفكير في التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان هذا الصيف، بحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية.

وكان مبابي قد أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تمديد التعاقد لما بعد الموسم المقبل.

وذكرت الشبكة الإسبانية، الثلاثاء، أن هدف ريال مدريد هو التعاقد مع مبابي مجانًا العام المقبل دون الحاجة إلى دفع رسوم انتقال لناديه الفرنسي.

وأضافت الشبكة، أن فلورنتينو بيريز أبلغ مسؤولي النادي بأن اللاعب لن يحضر إلى مدريد هذا الصيف لأن النادي لا يريد دفع رسوم انتقال لباريس سان جيرمان، بينما يستطيع الحصول على اللاعب مجانًا في يناير المقبل.

ويبحث نادي ريال مدريد عن مهاجم جديد خلفًا للفرنسي كريم بنزيما، الذي انتقل إلى صفوف نادي اتحاد في يونيو الماضي بعد 14 عامًا قضاها في صفوف الفريق.

وبحسب التقارير، يرغب مبابي في البقاء بملعب "حديقة الأمراء" في الموسم الجديد ثم الرحيل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر صيف 2024.

وانتشر مقطع فيديو بثته قناة "جول" عبر منصاتها الرقمية، أظهر خلاله سحب القمصان الخاصة بالنجم الفرنسي من متجر النادي الرسمي.

كما أظهر الفيديو إزالة صورته من استاد "حديقة الأمراء"، في إشارة إلى اقتراب رحيله خارج أسوار بطل الدوري الفرنسي.

اقرأ أيضًا: مدرب النصر: الشرطة مرشح للتتويج بالبطولة العربية

ووصفت شبكة "ديارو جول" تصرف النادي الباريسي بأنها بادرة أخيرة تؤكد البيع الوشيك للاعب.